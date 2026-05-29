Una semana de fiesta en Cabrerizos, consulta el programa completo

Cabrerizos se prepara para una intensa semana festiva que arranca este sábado con la celebración del II Certamen de Pintura al Aire Libre y el rally fotográfico. Dos actividades que llenarán las calles del municipio de aficionados a la pintura y la fotografía buscando el rincón ideal para participar en ambos concursos. Las obras pictóricas podrán verse después expuestas en el centro cultural y se mantendrán hasta el 23 de junio.

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La inauguración de la Feria de día, con la apertura de las casetas dará el pistoletazo de salida a cuatro intensos días de celebraciones con verbenas, deporte, actividades culturales y comidas. Por su parte, la Feria de Día reúne a los espacios hosteleros de la localidad en el frontón y habrá actuaciones para amenizar la jornada. El jueves habrá una actuación de copla a cargo de Gabriela Estrada, una de la Escuela de Baile de Danzabrerizos y el grupo musical ARC.

El viernes será uno de los días más intensos para la localidad. La concentración de peñas tendra´lugar a partir de las 19.30 horas de la tarde. Desde la Plaza Mayor de Cabrerizos, las peñas disfrazadas para el concurso inician un recorrido hasta la pista deportiva de baloncesto. Allí a las 21.30 horas tendrá lugar el saluda del alcalde y el pregón de este año, que corre a cargo del mago Fernando García Castaño. Por la noche, la orquesta Clan Zero será la encargada de alargar la noche.

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Para el sábado, el Ayuntamiento ha organizado un torneo de jugger, un parque animado para los niños, charanga y la paella popular, que comenzará a partir de las 14.30 horas. Por la tarde, tobogán acuático para llevar mejor el calor y concurso degustación de tortillas. Por la noche, la verbena estará amenizada por la orquesta Cuarta Calle.

Por su parte, el domingo será el día grande de las fiestas con la celebración de los actos litúrgicos. Las calles se llenarán de tomillo y romero para la celebración de la procesión del Corpus. Además, los moteros han organizado una ruta y en la feria de día habrá una degustación de arroces.