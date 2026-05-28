Santa Marta presenta la I Semana Cultural "Las Carbajalas. Dueñas del priorato de La Serna” que se desarrollará del 1 al 5 de junio.
Se trata de una programación vinculada a la historia del municipio y relacionada con el Monasterio de Santa María de la Serna.
Las actividades arrancarán el 1 de junio con una visita guiada al espacio expositivo 'Ora et Labora, nuestra historia', donde los asistentes podrán realizar talleres y visitar la exposición enmarcada en el concurso de dibujo relacionado con el convento. Marta. El fallo del certamen se dará a conocer el miércoles 3 de junio.
El 2 de junio, los alumnos de la especialidad de Turismo viajarán a Carbajal de la Legua, en Sariegos.
La criatura mitológica ‘La Tarasca’ será la gran protagonista el jueves 4 de junio dando forma a la visita guiada teatralizada al espacio ‘Ora et Labora’. También, los alumnos del Programa Mixto decorarán el exterior del espacio expositivo con una gran alfombra floral inspirada en Las Carbajalas.
El 5 de junio habrá una conferencia sobre Las Carbajalas que impartirán en la sala de prensa del Ayuntamiento de Santa Marta los propios alumnos del programa, así como el técnico agrícola y miembro de la Institución Gran Duque de Alba, Félix Gaspar González, y la abadesa del Monasterio de Santa María del Carbajal, sor Ernestina Álvarez. Para participar en la conferencia es necesario inscribirse previamente en el correo desarrollo@santamartadetormes.
Al finalizar la sesión, todos los participantes en la conferencia podrán trasladarse a la Escuela Municipal de Hostelería para degustar una selección de pastas de obradores benedictinos, así como una muestra de los dulces que se presentan al I Concurso de Repostería Monástica Medieval.