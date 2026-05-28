Santa Marta presenta la I Semana Cultural "Las Carbajalas. Dueñas del priorato de La Serna” que se desarrollará del 1 al 5 de junio.

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Se trata de una programación vinculada a la historia del municipio y relacionada con el Monasterio de Santa María de la Serna.

Las actividades arrancarán el 1 de junio con una visita guiada al espacio expositivo 'Ora et Labora, nuestra historia', donde los asistentes podrán realizar talleres y visitar la exposición enmarcada en el concurso de dibujo relacionado con el convento. Marta. El fallo del certamen se dará a conocer el miércoles 3 de junio.

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El 2 de junio, los alumnos de la especialidad de Turismo viajarán a Carbajal de la Legua, en Sariegos.

La criatura mitológica ‘La Tarasca’ será la gran protagonista el jueves 4 de junio dando forma a la visita guiada teatralizada al espacio ‘Ora et Labora’. También, los alumnos del Programa Mixto decorarán el exterior del espacio expositivo con una gran alfombra floral inspirada en Las Carbajalas.

Cartel Semana de Las Carbajalas en Santa Marta

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El 5 de junio habrá una conferencia sobre Las Carbajalas que impartirán en la sala de prensa del Ayuntamiento de Santa Marta los propios alumnos del programa, así como el técnico agrícola y miembro de la Institución Gran Duque de Alba, Félix Gaspar González, y la abadesa del Monasterio de Santa María del Carbajal, sor Ernestina Álvarez. Para participar en la conferencia es necesario inscribirse previamente en el correo desarrollo@santamartadetormes. org .