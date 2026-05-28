Día Mundial contra el Tabaco: Salamanca “desenmascara el atractivo” del vapeo y el consumo entre los jóvenes

Salamanca conmemorará el próximo 2 de junio el Día Mundial contra el Tabaco con la campaña “Desenmascarando el atractivo”, una iniciativa centrada especialmente en la prevención del consumo entre los más jóvenes y en el aumento del uso de vapers.

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La concejala de Salud Pública, Vega Villar, alertó de que “el tabaco es la segunda sustancia que provoca adicciones”, subrayando además la creciente preocupación por las nuevas formas de consumo. “Está entrando con mucha fuerza los vapers, especialmente entre los más jóvenes”, afirmó.

La campaña se desarrolla dentro del marco del Plan Municipal de Adicciones, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riesgos del tabaco y de los cigarrillos electrónicos, desmontando la imagen atractiva o inofensiva que muchas veces se asocia a estos productos.

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Para lograr una mayor difusión, la iniciativa tendrá una importante presencia en los autobuses urbanos de la ciudad, un medio de transporte muy utilizado diariamente por jóvenes. En los vehículos se instalarán carteles informativos con códigos QR que permitirán acceder directamente a la guía de recursos elaborada conjuntamente con el Plan Municipal de Adicciones.

Dentro de esta campaña, el próximo 1 de junio tendrá lugar una actividad de prevención de conductas adictivas dirigida a alumnado de entre 14 y 18 años del Instituto de Educación Secundaria Vaguada de la Palma.

Además, la actividad servirá para dar a conocer diferentes recursos municipales de ocio alternativo y saludable, entre ellos el programa ‘Salamanca a Tope’. El mismo 1 de junio se desarrollarán dos actividades de sensibilización en horario de tarde en el parque de Garrido y en el parque de la avenida de Salamanca. Estas acciones estarán coordinadas por el programa municipal ‘Educación de Calle’ y contarán con dinámicas participativas e informativas adaptadas al público juvenil.