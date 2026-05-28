La Federación Española de Vehículos Antiguos premia al Ayuntamiento de Salamanca por su compromiso con la preservación del patrimonio automovilístico.

Publicidad Publicidad

La distinción destaca la implicación del Consistorio salmantino en la defensa de los vehículos históricos y en la promoción de iniciativas culturales y solidarias vinculadas a la automoción.

El concejal delegado de Tráfico, Ángel Molina, ha sido el encargado de recoger el galardón en la mañana de este jueves durante un acto celebrado en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS).

Publicidad