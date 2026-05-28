La Federación Española de Vehículos Antiguos premia al Ayuntamiento de Salamanca por su compromiso con la preservación del patrimonio automovilístico.
La distinción destaca la implicación del Consistorio salmantino en la defensa de los vehículos históricos y en la promoción de iniciativas culturales y solidarias vinculadas a la automoción.
El concejal delegado de Tráfico, Ángel Molina, ha sido el encargado de recoger el galardón en la mañana de este jueves durante un acto celebrado en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS).
Este reconocimiento pone especialmente en valor la trayectoria del MHAS, el primer museo de automoción de titularidad pública existente en España. De hecho, desde su apertura en 2002, el centro se ha consolidado como referente europeo y nacional.