Carbayo, tajante ante el caso ‘Plus Ultra: “Es triste decir que es una situación animada porque los ciudadanos no pueden hacerlo con tanta podredumbre”

En las últimas semanas, el caso ‘Plus Ultra’ ha sacudido los cimientos del Partido Socialista a nivel estatal. Con la investigación abierta sobre el expresidente de España, Jose Luis Rodríguez Zapatero, son muchas las opiniones dispares ante una situación que ha levantado, como es lógico, mucha polémica.

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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que ve “una situación muy turbia”, a la par que destaca que está siendo un caso entretenido de cara al público, a los salmantinos y al resto de españoles.

Con respecto a esto último no se ha mordido la lengua y ha explicado que “sería muy triste decir que es una situación animada”, pero es que “estamos en un país en los que los ciudadanos no pueden animarse con tanta podredumbre”. De este modo, deja muy clara la postura del Partido Popular de Salamanca, del que es presidente el alcalde de Salamanca.

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