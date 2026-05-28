Cabinas londinenses, teatros y pasacalles por todo Salamanca marcan el jueves del FÀCYL

El Festival de las Artes de Castilla y León vuelve a darse cita un día más en las calles salmantina. Si ayer estaba planificado un gran espectáculo aéreo para dar el pistoletazo de salida al FÂCYL, este jueves, 28 de mayo, se darán cita diferentes eventos para todas las familias, entre ellos el comienzo de los conciertos musicales, ciclos de literatura y mucho teatro por la capital del Tormes.
Programación completa
12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas - “Cabinas literarias” en la plaza de los Bandos (teatro)
Imagina escuchar a través de un teléfono poemas de Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson. Un fragmento del Quijote, una entrada del diccionario de María Moliner o unos versos de Shakespeare en inglés… Una experiencia sensorial que te conecta con la literatura y la poesía de manera sorprendente. ¡Sumérgete en este viaje en el tiempo!
18:00 horas - Arawake (pasacalles) desde la Puerta de Zamora
Un Pre-Neanderthal despierta en cualquier población humana actual. Después de más de 400.000 años sus ojos comienzan a observar el paisaje, sus pies vuelven a hollar el territorio. Un extravagante Etólogo que se comunica con él a través de sonidos musicales arcaicos y contemporáneos le toma de la mano en su exploración, indaga en su mirada y tiende puentes o espejos de comprensión entre los humanos actuales y su antepasado.
18:30 horas - “Diáspora” de Kike Arias en la plaza de Anaya