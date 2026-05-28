Cabinas londinenses, teatros y pasacalles por todo Salamanca marcan el jueves del FÀCYL

La Escuela Profesional de Danza de Castilla y León de Valladolid presenta con ilusión un año más su GALA DE DANZA a cargo del alumnado de los Talleres Coreográficos de las especialidades impartidas en nuestro centro: Danza Clásica y Danza Española, contando siempre con el apoyo incondicional de la Consejería de Educación y de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. Cada año vivimos este momento con una emoción y un entusiasmo renovados. El espectáculo que hoy os presentamos está cargado de talento y supone un reto lleno de mucho trabajo. Durante todos estos años, la perseverancia, la excelencia y el amor por la danza confluyen en esta GALA DE DANZA para dar lugar a nuevos procesos escénicos que enriquezcan a nuestros alumnos. Este proyecto es nuestra carta de presentación y nos permite dar visibilidad a todo el trabajo llevado a cabo dentro y fuera de las puertas de nuestra Escuela. Nuestro mayor deseo es que esta pasión traspase el escenario y os llegue a cada uno de vosotros. Que la danza nos siga uniendo en teatros y auditorios, y que juntos podamos seguir ampliando horizontes, ofreciendo una educación basada en el arte, la sensibilidad y la excelencia. Gracias por acompañarnos y disfrutar con nosotros de esta gran celebración de la danza.