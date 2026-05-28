Ledesma podrá recuperar uno de los torreones de la muralla

El Ayuntamiento de Ledesma ha informado de la próxima restauración de uno de los torreones de la muralla, concretamente del que se ve desde San Juan. La obra, que tendrá una inversión de al menos 200.000 euros se podrá ejecutar gracias a una subvención de la Junta por este montante económico.

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Esta inversión permitirá seguir avanzando en la conservación de sus monumentos y en la puesta en valor de la muralla, uno de los grandes símbolos de la identidad ledesmina. Una mejora que se suma a las que se han efectuado en la muralla tras los últimos derrumbes sufridos. De hecho, las obras de la última mejora han concluido recientemente y han supuesto una inversión de la Junta de más de 750.000 euros.

La riqueza patrimonial e histórica de Ledesma, con numerosos edificios de interés y gran valor, hace que estas intervenciones permitan apuntalar uno de sus recursos más importantes que además enlaza con la proyección turística que busca la villa en los últimos años.