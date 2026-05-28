Una treintena de pianistas interpretarán 'Vexations', de Erik Satie, durante 24 horas

Casi 1.200 escolares de la provincia bailarán al son del Danzar de los Danzares en Aldeatejada

Este récord de interpretación tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo en la Hospedería Fonseca, donde 29 alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL) y del Conservatorio Profesional de Salamanca, bajo la coordinación del catedrático de Piano del COSCYL, Alberto Rosado, interpretarán la pieza a partir de las 10:30 horas.