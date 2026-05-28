Una treintena de pianistas interpretarán 'Vexations', de Erik Satie, durante 24 horas.
Este récord de interpretación tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo en la Hospedería Fonseca, donde 29 alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL) y del Conservatorio Profesional de Salamanca, bajo la coordinación del catedrático de Piano del COSCYL, Alberto Rosado, interpretarán la pieza a partir de las 10:30 horas.
Esta interpretación se celebrará en el marco de la exposición “El amor (no) Nos Destruirá” y dentro del programa de actividades del Fácyl.
La interpretación del viernes correrá a cargo de los siguientes pianistas:
- 11:00-12:00 Carlos Rodríguez
- 12:00-13:00 Celia Camarero
- 13:00-14:00 Catia Casero Cagigal