Iker Muniain llegó con mucha fuerza al estadio Helmántico y dejó claro el objetivo del ascenso por parte del Salamanca CF UDS. Además, confirmó los contactos con San Lorenzo de Almagro durante las últimas semanas.

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Primeras palabras como entrenador. "Un placer estar en el día de hoy aquí. Gracias al presidente Manuel por acompañarme y a Rafa y a Carlos. Esas primeras conversaciones son como ha descrito Carlos. Existen ciertas conversaciones de cara a una posible incorporación para este proyecto. A mí me despierta una ilusión tremenda, pero tenía pendiente terminar la temporada".

Ambicioso. "Los objetivos que ha tenido siempre el Salamanca como club es ascender. Nosotros venimos con mucha ambición. Hay que afrontar el partido como el último que vamos a jugar. Si somos capaces de cumplir el objetivo inmediato, estoy seguro de que estaremos muy cerca de conseguir este objetivo de final de temporada. Hay equipos difíciles y muchos de los equipos que nos vamos a enfrentar tienen objetivos ambiciosos".

Su peso en el mercado. "El tema de la plantilla es algo que hablamos en las primeras conversaciones. Ellos querían hacer una reestructuración y a mí eso también me encajaba. Hemos trabajado en equipo y hemos compartido diferentes perfiles de jugadores para desarrollar en el equipo. Es cierto que conocíamos un mercado de jugadores del norte, como habéis podido ver en las incorporaciones. Pero ha habido un ida y vuelta entre los que estamos aquí para conseguir una plantilla competitiva".

Sus contactos con San Lorenzo. "Lo cierto es que ni por parte de San Lorenzo ni por mi parte se comentó nada. Es cierto que todo lo que se escuchó fue por parte de la prensa y es cierto que existió contacto entre San Lorenzo y yo. San Lorenzo fue mi último club como jugador y le guardo mucho cariño. A San Lorenzo se le presentó una necesidad porque se quedaron sin técnico, existieron contactos pero ya me veis que hoy estoy aquí".

La conexión con la afición. "A la afición se le convence desde el juego y el resultado. Somos los principales responsables de poner la maquinaria a punto y que cada domingo seamos capaces de emocionar. La gente quiere ver a su equipo ganar. La afición está deseosa de vivir grandes cosas".