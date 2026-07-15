El Salamanca CF UDS ya cuenta con su núcleo duro para la temporada 2026/27

No ha comenzado la pretemporada y el Salamanca CF UDS ya tiene prácticamente completa su plantilla. El nuevo técnico, Iker Muniain, cuenta con dieciocho futbolistas para comenzar los entrenamientos y tiene el equipo encarrilado.
En la meta, Unai Ayala y Álvaro Jiménez pelearán por un puesto titular; en la zaga, los laterales Markel Ucin e Imanol Torre todavía esperan competencia, pero el centro de la defensa está copado por Iker San Vicente, Levrand, Murua y Sergio Rivas.
La sala de máquinas estará comandada por Carlos Cristeto, que buscará socios con Alsúa y Barriga y, a buen seguro, llegará alguna pieza más a la medular.
En el ataque, el Salamanca CF UDS contará con varios jugadores polivalentes como Urki, William Castro, Óscar León o el salmantino Asier, además de los extremos Caramelo y MIguel Serrano y del goleador Marc Prat.