El Salamanca CF UDS ya cuenta con su núcleo duro para la temporada 2026/27

No ha comenzado la pretemporada y el Salamanca CF UDS ya tiene prácticamente completa su plantilla. El nuevo técnico, Iker Muniain, cuenta con dieciocho futbolistas para comenzar los entrenamientos y tiene el equipo encarrilado.

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En la meta, Unai Ayala y Álvaro Jiménez pelearán por un puesto titular; en la zaga, los laterales Markel Ucin e Imanol Torre todavía esperan competencia, pero el centro de la defensa está copado por Iker San Vicente, Levrand, Murua y Sergio Rivas.

La sala de máquinas estará comandada por Carlos Cristeto, que buscará socios con Alsúa y Barriga y, a buen seguro, llegará alguna pieza más a la medular.