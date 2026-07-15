En sus principales líneas de actuación para esta legislatura destaca también el apoyo a universitarios o la elaboración del nuevo Plan Director de Promoción Industrial que ampliará la oferta de suelo

El nuevo consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha presentado en la mañana de este miércoles las principales líneas de actuación que desarrollará durante su legislatura.

Publicidad Publicidad

El consejero ha expuesto una estrategia integral que sitúa el fortalecimiento del tejido productivo, el impulso de la industria, el apoyo al empleo, la modernización del comercio, el respaldo a los trabajadores autónomos y la apuesta por el sistema universitario como ejes fundamentales para favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión territorial de Castilla y León.

En lo que respecta a la política universitaria, Quiñones refuerza la idea que ya dijo en su día durante campaña el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La idea de este equipo de gobierno es "favorecer que ningún estudiante deje de acceder a la universidad por motivos económicos".

Ya durante el curso 2026/2027 se hará efectiva la gratuidad de la primera matrícula universitaria, como un apoyo directo a los estudiantes, que se complementará con el mantenimiento de un amplio sistema de becas y ayudas complementarias de las estatales.

Quiñones también ha puesto sobre la mesa otras iniciativas de la Junta que responden a las nuevas demandas del mercado laboral mediante la implantación de titulaciones vinculadas a ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la industria, la biotecnología, la energía, la digitalización, o la salud, como los nuevos grados en Medicina de León y Burgos, Farmacia de Valladolid o Veterinaria de Salamanca.

La Consejería reforzará igualmente el papel de las universidades como motor de investigación e innovación, promoviendo la transferencia de conocimiento hacia las empresas, la colaboración con el tejido productivo y la captación de talento investigador. Se seguirán apoyando proyectos de excelencia científica y la internacionalización del sistema universitario.

Publicidad Publicidad

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León desarrollará durante la legislatura una estrategia dotada con cerca de 1.200 millones de euros destinada a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, para atender a las empresas y seguir reduciendo el desempleo.

Entre las novedades principales de cara al empleo figura el impulso del programa Talento Empleo Castilla y León; se potenciará la actividad de los centros propios de formación; se impulsará la mejora de las políticas activas de empleo local, adaptándolas a la realidad de cada territorio y se acercará los servicios de empleo al medio rural; se avanzará en la simplificación administrativa mediante la implantación de una solicitud única de ayudas para autónomos.

El ECyL seguirá desarrollando programas específicos dirigidos a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

La Junta elaborará el II Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social 2026-2030, con un apoyo continuado a la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid; la modernización del Portal de Economía Social; nuevas campañas de difusión y la participación en proyectos europeos dirigidos a favorecer la fijación de población, y el desarrollo económico del medio rural. Se reforzará el apoyo a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, facilitando la incorporación laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y favoreciendo su acceso al mercado ordinario de trabajo.

La Consejería pondrá en marcha una línea de importantes ayudas con el Kit de Autónomos: ampliación de la ayuda para sufragar las cuotas de la Seguridad Social de los nuevos autónomos, que pasará de 18 a 24 meses, consolidando una auténtica cuota cero durante los dos primeros años de actividad; duplicará las ayudas destinadas a garantizar la continuidad de negocios mediante el programa RELEVACyL, elevando la ayuda mínima desde los 10.000 hasta los 20.000 euros; se creará el Bono Recupera-T que está destinado a financiar las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos durante los periodos de incapacidad temporal en los que siguen obligados a asumir ese coste pese a encontrarse de baja médica; y se implantará un Bono Autónomos, consistente en una ayuda directa de 300 euros.

La Consejería impulsará además un estudio específico sobre el absentismo laboral en Castilla y León. Y, en materia de prevención de riesgos laborales, la Junta mantendrá las líneas de ayudas dirigidas a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, dotadas este año con 7,5 millones de euros.

En materia de política industrial, entre las prioridades destaca el desarrollo de 2.600 hectáreas de nuevo suelo industrial; se seguirá desarrollando los Programas Territoriales de Fomento.