Salamanca registra un repunte de condenas en 2025 con 1.756 adultos sentenciados y un notable incremento en los menores infractores

El pasado año, 2025, se cerró con una tendencia al alza en el ámbito judicial de la provincia de Salamanca, un comportamiento que contrasta con la ligera contención registrada a nivel nacional. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 1.756 adultos fueron condenados con sentencia firme en la provincia salmantina, lo que representa un incremento del 6,49 por ciento en comparación con el ejercicio anterior. Este crecimiento sitúa a la provincia como uno de los territorios de la comunidad donde más se incrementaron las resoluciones penales firmes.

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Este repunte no se limitó únicamente a la población adulta. Salamanca se consolidó además como el segundo gran foco de Castilla y León en lo que respecta a la delincuencia juvenil, registrando 160 menores de edad, de entre 14 y 17 años, condenados con sentencia firme en 2025. Esta cifra supone un notable aumento frente a los 131 del año previo y sitúa a la provincia charra solo por detrás de Valladolid, que lideró la comunidad con 207 menores sancionados, mientras que otras provincias como León y Burgos quedaron por debajo con 117 y 94 menores condenados, respectivamente.

En el conjunto de Castilla y León, el volumen de adultos condenados alcanzó las 13.203 personas, un 3,15 por ciento más que en 2024. Por provincias, León encabezó la lista autonómica con 2.814 condenados, seguida de Valladolid con 2.804 y Burgos con 2.303, quedando Salamanca en cuarto lugar. El crecimiento salmantino del 6,49 por ciento la sitúa entre las provincias con mayor repunte de la región, una lista que lidera Zamora con un espectacular aumento del 28,83 por ciento y en la que también destacan Burgos y Segovia. En el lado opuesto, los niveles de condenas descendieron en Palencia, Soria y, de manera más acusada, en Valladolid.