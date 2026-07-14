Dos personas heridas tras sufrir un aparatoso accidente en Fuentes de Oñoro

Dos personas han resultado heridas tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Fuentes de Oñoro.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 352 de la A-62, a la altura de la rotonda de salida de la autovía.

El alertante, refieren estas mismas fuentes, apenas podía brindar datos aunque, eso sí, señalaba la existencia de, al menos, un herido.

Accidente Fuentes de Oñoro

Así pues, en el lugar del siniestro de inmediato se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la diputación de Salamanca y personal sanitario de Sacyl.