La Policía Nacional, desde Salamanca, salva la vida de un hombre que se encontraba en Italia

La rápida intervención de la Policía Nacional de Salamanca ha logrado salvar la vida a un camionero que se encontraba en la zona de Alessandria, en Italia.

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Su actuación no ha sido en primera persona, pero sí ha permitido que los cuerpos de los Carabinieri intervinieran para salvarlo.

Según la información remitida por la propia Comisaría Provincial de Salamanca, recibieron en las dependencias la llamada de un varón que explicaba que estaba hablando por videollamada con un amigo, que se encontraba en Italia, y que de repente empezó a tener un problema de salud.

Los agentes rápidamente se pusieron en contacto con el Consulado de España en Milán, comunicando los hechos que habían sido alertados y dando todos los datos relacionados con la localización del varón.

Inmediatamente después, el Consulado se puso en contacto con una patrulla del cuerpo de los Carabinieri. Estos lograron localizar al camión y al conductor, que había sufrido un shock, siendo atendido después por un equipo sanitario desplazado en una ambulancia.

Afortunadamente, los sanitarios consiguieron estabilizar a la víctima, que posteriormente fue trasladado al hospital.

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