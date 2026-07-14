Se echan a dormir en un sofá abandonado en una calle de Salamanca, bloquean el paso por la acera e impiden su recogida

Un sofá abandonado ha sido el origen de un conflicto en el que se ha visto obligado a intervenir la Policía Local de Salamanca en la mañana de este martes.

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Durante la madrugada, un vecino dejó unos enseres en la acera de Álvaro Gil, un sofá y unas mesas, y este elemento mobiliario ha sido usado por dos varones para dormir. Uno de ellos lo ha hecho sobre el sofá, mientras que otro sobre los cojines de este ocupando gran parte de la acera y dificultando el paso de los peatones.

El malestar entre vecinos y peatones no lo provocó el hecho de que durmieran en el sofá, sino que ocuparan prácticamente toda la acera e impidieran el paso.

Dos varones duermen en un sofá en plena calle Álvaro Gil

Sin embargo, el problema no se ha solucionado cuando ha pasado por el lugar el servicio de recogida de enseres abandonados del Ayuntamiento de Salamanca, puesto que los dos varones han continuado durmiendo, sin atender a las peticiones para que se levantaran.

Por este hecho, minutos después han tenido que intervenir agentes de la Policía Local de Salamanca para requerir a los varones que se levantaran y dejaran el sofá, enser que más de una hora después continuaba en la calle sin ser recogido, custodiado por los propios agentes.