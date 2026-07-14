Interior activa el protocolo que permite a los extranjeros rectificar su sexo y nombre en los documentos de identidad

A partir de este martes, las personas extranjeras podrán solicitar la rectificación de su sexo y nombre en los documentos oficiales expedidos por la Policía Nacional. Esta medida se implementará tras la publicación este lunes de un nuevo protocolo aprobado por el director general del cuerpo, Francisco Pardo, que afectará a documentos clave como la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Certificado de Ciudadano de la UE y las acreditaciones de protección internacional.

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El protocolo establece dos vías de actuación. Si el ciudadano ya modificó sus datos en su país de procedencia, bastará con presentar su pasaporte en vigor para actualizar su documentación española.

En caso de que exista una imposibilidad legal o de hecho para hacerlo en su nación de origen, las autoridades españolas solicitarán un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores para verificar dicha situación y proceder al cambio en el Registro Central de Extranjeros.