Pantalla gigante en la Plaza Mayor para seguir la semifinal entre España y Francia

La emoción del Mundial se vivirá este martes en la Plaza Mayor de Salamanca. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante para que los aficionados puedan seguir en directo la semifinal entre España y Francia, un encuentro que arrancará a las 21:00 horas.
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La iniciativa permitirá a cientos de salmantinos reunirse para animar a la selección española en uno de los partidos más importantes.
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La Roja volverá a ser la protagonista en La Plaza Mayor durante la noche de este martes.