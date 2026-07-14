Nueva huelga de Renfe para este miércoles: estos son los trayectos con salida o llegada a Salamanca que están ‘garantizados’

Este miércoles, 15 de julio, tendrá lugar una nueva jornada de huelga convocada por el Sindicato Ferroviario.

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Un hecho que probablemente hará que se vean afectados múltiples trayectos y servicios de trenes de toda España de diferente categoría.

Sin embargo, para asegurar que los viajeros puedan seguir circulando libremente, el Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos que deberán operar para esta jornada de huelga, garantizado un mínimo del 66 por ciento de los trayectos de media distancia o el 73 por ciento para Alta y Larga Distancia de los servicios habituales.

En el caso de Salamanca, los servicios mínimos garantizados afectan a 22 trayectos que tienen origen o destino en la estación charra. Sería un total de 8 en el caso de Alta Distancia y 14 en media.

No obstante, cabe destacar que estos son los servicios mínimos garantizados y el resto de los trayectos se verán afectados en función del seguimiento de la huelga.