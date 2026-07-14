Libera un siluro en el río Águeda, lo sube a redes sociales y es investigado por la Guardia Civil de Salamanca

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Salamanca han investigado a una persona por liberar un ejemplar de especie exótica invasora en el río Águeda, a su paso por Ciudad Rodrigo.

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Se trata de un varón de 27 años al que se le atribuye un presunto delito contra la flora y la fauna, cuya investigación se inició el pasado jueves, 9 de julio, tras comprobar los agentes que se había subido a una red social un vídeo. En él se apreciaba a este varón liberando un ejemplar de siluro (Silurus glanis) en la orilla del río mirobrigense.

A partir de este vídeo, los agentes de la Guardia Civil pudieron identificar al varón, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, al introducir una especie no autóctona muy invasora y perjudicial para el equilibrio biológico, como se puede comprobar ya en muchos ríos no solo de la provincia, sino de todo el territorio español.

Por este motivo, la Guardia Civil destaca e insiste en la importancia de no liberar especies exóticas invasoras en el medio rural al tratarse de una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad y la subsistencia de especies autóctonas.

En ese sentido, recuerda que este tipo de conductas “pueden ocasionar graves daños al medio ambiente y conllevar responsabilidades penales”.

Según han detallado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, este delito está castigado con penas que van desde los cuatro meses a los dos años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses.