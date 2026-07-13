Dos personas atrapadas tras la salida de vía de un coche en la A-66, en Peñacaballera

Dos personas han quedado atrapadas en el interior de un coche tras sufrir una salida de vía.

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El suceso ha tenido lugar en la tarde de este lunes cuando, por causas que se investigan, el vehículo ha sufrido una salida de vía en el kilómetro 424 de la A-66, en Peñacaballera.

El 112 de Castilla y León ha sido alertado del suceso a las 16:36 horas y el alertante, informan estas mismas fuentes, habría avisado de que el coche implicado se encontraba en la mediana.

Así pues, hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Salamanca para excarcelar a las dos víctimas y personal sanitario de Sacyl.