Un fuerte y desagradable olor ha vuelto a generar malestar entre los vecinos de Villamayor de Armuña durante la noche de este lunes. Este diario digital ha recibido varias quejas de residentes que aseguran que el episodio afectó a distintos puntos del municipio, reavivando una problemática que denuncian desde hace años.
Los vecinos explican que el olor es especialmente intenso y recuerdan que no se trata de un hecho aislado. Desde hace más de una década, residentes de las urbanizaciones Gudino, El Canto y Vega de Salamanca vienen alertando de episodios similares que, según sostienen, estarían relacionados con la actividad de la fábrica de grasas situada en el entorno.
Este nuevo episodio llega apenas unos días después de la protesta protagonizada el pasado 8 de julio por la Plataforma Cuidamos Villamayor. Sus integrantes mantuvieron un encuentro con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca para trasladarle su preocupación por la implantación de plantas de biogás y biometano en el entorno del municipio y, especialmente, por los olores que aseguran soportar de forma recurrente.
Con el objetivo de dejar constancia de cada episodio, numerosos vecinos utilizan la aplicación NasApp, una herramienta especializada en registrar incidencias relacionadas con malos olores. A través de ella anotan la intensidad, duración y ubicación de cada episodio, creando un histórico que les permita respaldar sus reclamaciones ante las administraciones competentes.