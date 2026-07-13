Así se repartirá el uso de las instalaciones deportivas de Carbajosa de la Sagrada

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha aprobado definitivamente el Reglamento regulador del uso y adjudicación de horarios en las instalaciones deportivas municipales que establece que el reparto de las instalaciones deberá responder a las necesidades deportivas reales de cada entidad, atendiendo a datos acreditables como el número de equipos, las categorías, el número de deportistas y la implantación efectiva de los clubes en el municipio.

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La norma incorpora, además, mecanismos destinados a evitar que una misma persona pueda computar varias veces, que se soliciten más horas de las necesarias o que se mantengan reservados espacios que posteriormente no se utilizan. De esta forma, se pretende optimizar el aprovechamiento de unas instalaciones municipales que también deben estar disponibles para otras entidades, actividades organizadas por el Ayuntamiento y usuarios particulares.

Durante su intervención en el pleno, el alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, explicó que el reglamento no es un texto improvisado ni elaborado al margen de los clubes deportivos. Su preparación ha incluido diferentes reuniones de trabajo con las entidades del municipio, en las que se analizaron los criterios que el Ayuntamiento viene aplicando desde hace años y las propuestas planteadas por los propios clubes.

El alcalde señaló que Carbajosa ya disponía de criterios para distribuir los horarios y los espacios deportivos. En este sentido, destacó que no se trata de cambiar las reglas del juego, sino de actualizarlas para que las entidades conozcan previamente la documentación que deben presentar, los criterios que se valorarán y el procedimiento que se seguirá cuando las solicitudes superen las horas disponibles.

Pedro Samuel Martín recordó también que durante las reuniones se alcanzó un grado de acuerdo muy elevado y que prácticamente todas las propuestas fueron aceptadas por unanimidad. La principal diferencia surgió en torno al criterio de implantación municipal, que uno de los clubes consideraba que no debía valorarse, mientras que el resto de las entidades defendía la conveniencia de tener en cuenta la vinculación efectiva de cada club con Carbajosa.