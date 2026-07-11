La provincia de Salamanca ha sido una de las grandes protagonistas del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 11 de julio, después de que el primer premio, correspondiente al número 78.084, haya sido vendido en Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada.
El premio está dotado con 1.500.000 euros por serie, lo que supone 150.000 euros al décimo.
En Santa Marta de Tormes, el número ganador se consignó en la Administración número 1, ‘La Almendra de la Suerte’, mientras que en Carbajosa de la Sagrada, la Administración número 1 vendió cerca de 40 décimos del primer premio, repartiendo aproximadamente seis millones de euros entre sus clientes.