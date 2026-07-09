Este año se ponen a la venta 205 millones de décimos, por lo que el Sorteo de Navidad repartirá 2.870 millones de euros en premios

Los décimos de la Lotería de Navidad para el sorteo de este 2026 ya están a la venta en todos los puntos de la red comercial. Así lo ha afirmado en la mañana de este domingo, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huertas.

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Este año se ponen a la venta 205 millones de décimos, por lo que el Sorteo de Navidad del próximo 22 de diciembre repartirá 2.870 millones de euros en premios. Además, según figura en el comunicado emitido por Loterías y Apuestas del Estado "este año la emisión consta de 205 series (siete más que el año pasado) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 4.100 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios".

Y, como cada año, destacan el tradicional “Gordo” de Navidad o primer premio, de 4.000.000 euros por serie; el segundo premio de 1.250.000 euros por serie; o el tercer premio, 500.000 euros por serie.