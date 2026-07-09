Hallan en Parada de Arriba al hombre desaparecido en torno a Vega de Tirados

A las 17:00 horas de este jueves, el vecino de la localidad de Vega de Tirados desaparecido tras haber salido a dar un paseo en bicicleta, ha sido encontrado en el municipio de Parada de Arriba.

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Así lo ha comunicado su familia que, tras alertar a la sociedad salmantina de su desaparición, han localizado al hombre, que ha sido trasladado al hospital para realizarle pruebas médicas, debido a su estado de debilidad.