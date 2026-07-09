Hallan en Parada de Arriba al hombre desaparecido en torno a Vega de Tirados

A las 17:00 horas de este jueves, el vecino de la localidad de Vega de Tirados desaparecido tras haber salido a dar un paseo en bicicleta, ha sido encontrado en el municipio de Parada de Arriba.
Así lo ha comunicado su familia que, tras alertar a la sociedad salmantina de su desaparición, han localizado al hombre, que ha sido trasladado al hospital para realizarle pruebas médicas, debido a su estado de debilidad.
Desde la mañana de este jueves, la Guardia Civil de Salamanca está ha estado realizando y organizando varias batidas de búsqueda, operativo en el que han participado agentes de la USECIC, patrullas de Seguridad Ciudadana y el Equipo PEGASO, empleando drones para apoyar las labores de rastreo desde el aire.