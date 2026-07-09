Vecinos de El Encinar denuncian haber escuchado disparos durante varias noches

Vecinos de la urbanización de El Encinar han denunciado a este medio haber escuchado lo que describen como disparos durante varias noches a lo largo de esta semana, una situación que, según afirman, no es la primera vez que ocurre y que ha generado preocupación entre los residentes.

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En concreto, los testimonios apuntan a que los presuntos tiros se habrían escuchado entre la noche del lunes y la madrugada del martes, así como entre la noche del miércoles al jueves.

Pese a ello, las autoridades no han sido informadas oficialmente de estos supuestos disparos, por lo que, hasta el momento, no consta la apertura de ninguna investigación relacionada con estos avisos vecinales.

Estos presuntos hechos llegan dos meses después del tiroteo registrado el 8 de mayo en el entorno de El Encinar. La víctima, un varón de 34 años, apareció en la carretera que une Alba de Tormes con la urbanización tras recibir seis disparos y fue trasladada al Hospital de Salamanca.