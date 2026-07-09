Evacuan a los trabajadores de una industria cárnica en Moríñigo tras iniciarse un incendio en el cuadro eléctrico de la luz

Los trabajadores de una industría carnica próxima al municipio de Moríñigo han tenido que ser evacuados a primera hora de la mañana de este jueves 9 de julio tras originarse un conato de incendio.
Los Bomberos del Parque de Villares de la Reina recibieron el aviso poco antes de las siete y media de la mañana y se desplazaron hasta el lugar con un camión automba, procediendo al desalojo de la fábrica por prevención.
A su llegada, los empleados ya habían intentado sofocar las llamas con un extintor, por lo que la actuación de los Servicios de Extinción de Incendios fue breve.
El fuego se había iniciado en un cuadro eléctrico y ninguna persona resultó herida.