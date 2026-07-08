Una furgoneta arde en plena avenida de Portugal y obliga a cortar el tráfico

La parte delantera de una furgoneta ha quedado calcinada tras incendiarse en plena avenida de Portugal pasadas las 10:30 horas de este miércoles. Según han relatado varios testigos presenciales, instantes antes del incendio se escuchó una fuerte explosión, tras la cual el vehículo comenzó a arder.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) El tráfico ha sido cortado por la Policía Local hasta que los bomberos dieron por extinguido el incendio mientras numerosos testigos se han agolpado en el lugar.

Asimismo, e inmediatamente, hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, que han logrado sofocar las llamas con rapidez. También ha acudido una patrulla de la Policía Nacional.

Por el momento no han trascendido las causas que podrían haber originado el incendio. La circulación ha permanecido interrumpida mientras se desarrollaban las labores de extinción y retirada del vehículo. Pese a la aparatosidad del suceso, no ha habido que lamentar heridos.