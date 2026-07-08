Herida la conductora de un patinete en un accidente con un turismo en la carretera de Ledesma

Una mujer ha resultado herida en un accidente registrado en la mañana de este miércoles en Salamanca.
Según la información proporcionada por el personal de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 8:20 horas han recibido una llamada donde un testigo alertaba del accidente entre un turismo y un patinete a la altura del número 86 de la carretera de Ledesma.
La misma llamada advertía que la mujer se encontraba consciente, pero que precisaba atención médica.
Por ese motivo, desde el centro de coordinación del 112 han dado aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que se ha personado en el lugar con una ambulancia de soporte vital básico y un equipo de atención sanitaria para atender a la víctima.