La Audiencia Provincial de Salamanca decide si la mujer acusada de matar a su pareja en la calle Petunias sale de prisión

La Audiencia Provincial de Salamanca acoge este miércoles la vista para resolver el recurso presentado por la defensa de la mujer que permanece en prisión provisional desde el pasado mes de mayo acusada de matar a su pareja, un hombre de 51 años, en una vivienda de la calle Petunias, en el barrio de Garrido Norte.

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La defensa presentó el recurso el pasado 8 de junio con el objetivo de que la investigada abandone la prisión de Topas mientras, paralelamente, continúa la instrucción del caso. La Fiscalía, sin embargo, desde el primer momento solicitó que debía ingresar en prisión al existir, a su criterio, riesgo de fuga.

Frente a ello, la defensa, también desde el primer momento, sostiene que ese riesgo no existe. Entre sus argumentos destaca que fue la propia mujer quien llamó al Servicio de Emergencias 112 para pedir ayuda después de lo ocurrido, aunque debido al estado de nerviosismo que presentaba fue un vecino quien terminó explicando la situación a los operadores.