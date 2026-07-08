El sur de la provincia de Salamanca vuelve a estar en aviso naranja este miércoles por la ola de calor

El sur de la provincia de Salamanca, con las comarcas de la Sierra de Francia y Guijuelo, vuelven a estar en aviso naranja este miércoles por la ola de calor después de haberlo estado ya este martes.

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La previsión de la AEMET se repite con respecto al día anterior y la franja horaria que se encuentra en nivel de "peligro importante" abarca desde las 13 hasta las 21 horas, con una probabilidad de entre el 40%-70% y con una temperatura máxima que prevé alcanzar los 39 grados.

Avisos Meteorológicos Aemet

Para este miércoles, en el resto de la provincia se ha decretado el "peligro bajo" y, por tanto, el nivel amarillo con máximas que irán de los 35 a los 37 grados.