Se activará a partir de las 13 horas; el resto de la provincia estará en aviso amarillo con "peligro importante" por la ola de calor

El sur de la provincia de Salamanca estará en aviso naranja este martes por "temperaturas máximas", afectando principalmente a las comarcas de la Sierra de Francia y Guijuelo desde las 13:00 hasta las 20:00 horas.

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En el resto de la provincia, según el mapa de la AEMET, figura el color amarillo, un aviso también con nivel de "peligro importante" por la ola de calor que se extenderá, en principio, hasta el miércoles 8 de julio.

La previsión es que se alcancen los 39 grados en la jornada de este martes donde todo Castilla y León está con el aviso amarillo activo, excepto Ávila y Burgos que también verán el naranja durante la tarde.

Mapa con avisos especiales por ola de calor a 6 de julio de 2026 | AEMET

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado alertas por tormentas en la provincia salmantina para este martes, no se descarta su presencia en algunos puntos de la misma, igual que sucederá en el resto de las ocho provincias que forman parte de Castilla y León.

En general, toda la Península tiene avisos activos por la ola de calor para estos dos días, llevándose la peor parte con el nivel de aviso en rojo Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

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A través de un comunicado, la AEMET ha expuesto que la ola de calor se extenderá en todo el país hasta el jueves 9 de julio: "Durante los próximos días se mantendrá la presencia de una dorsal sobre nuestro territorio, así como de diversas danas al oeste de la península Ibérica. Esta configuración, genera un patrón de bloqueo, que unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida, dando lugar a un episodio de ola de calor, con temperaturas muy altas y persistentes".