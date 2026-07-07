Ciudad Rodrigo conmemora su historia con las Jornadas Napoleónicas del 9 al 12 de julio

Ciudad Rodrigo se prepara para revivir uno de los capítulos más determinantes de su pasado con la celebración de las Jornadas Napoleónicas, un evento cultural que llenará las calles de la localidad de historia, teatro, conferencias y actividades para todos los públicos desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

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El programa oficial arrancará el jueves 9 a las 11:00 H en la Casa Municipal de Cultura con la inauguración institucional a cargo del alcalde, D. Marcos Iglesias Caridad. Tras la apertura, el Teniente del Ejército de Tierra en la Reserva, D. Marino Peinado, ofrecerá la conferencia inaugural bajo el título "Orgullosos de servir a tu bandera". Acto seguido, se abrirá al público una exposición fotográfica homónima, organizada en colaboración con el Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11 (REI 11) y la Subdelegación de Defensa de Salamanca.

El viernes 10 la programación se trasladará al plano de la divulgación y la gastronomía. A las 19:30 H se iniciará la visita guiada "Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia", una actividad gratuita (con aforo limitado y reserva previa obligatoria) que partirá desde la galería baja del Ayuntamiento. La jornada culminará a las 21:00 H con una exclusiva Cena Napoleónica en el Parador de Turismo, donde los asistentes podrán disfrutar por un precio de 48€ de un menú ambientado en la gastronomía de la época.

El fin de semana concentrará las actividades más dinámicas y teatrales. El sábado 11 por la mañana (de 11:30 H a 14:00 H), los más pequeños serán los protagonistas en la Plaza del Buen Alcalde gracias a Alúa Teatro, que organizará talleres infantiles y una gymkana histórica titulada "El mensaje secreto de Herrasti". Ya por la tarde, tras la representación del microteatro "La Puerta de Europa" en la Residencia San José (exclusiva para residentes), se repetirá la exitosa visita guiada sobre la Guerra de la Independencia a las 19:30 H.