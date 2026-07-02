Nuevos vestuarios en los campos de fútbol de Ciudad Rodrigo

Mejoras para los dos campos de fútbol municipales de Ciudad Rodrigo. El Ayuntamiento de la localidad mirobrigense ha invertido 72.587,90 euros en colocar tres casetas prefabricadas en el Francisco Mateos y en el Toñete para los equipos y el trío arbitral.

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El alcalde, Marcos Iglesias, y el delegado de Deportes, Víctor Gómez, acompañados por el edil José Manuel Jerez, han visitado las nuevas infraestructuras destacando que “en los Campos de Toñete se trataba de una actuación muy necesaria para dotar de un lugar apropiado a los equipos de fútbol femenino”, mientras que en el “Francisco Mateos”, se

amplía la capacidad, adjudicando el vestuario nuevo al equipo visitante además de un añadido para los árbitros.

La actuación se concreta en la adquisición e instalación de tres nuevas casetas aseo-vestuario prefabricadas, con sus correspondientes conexiones a saneamiento, agua y electricidad, además de trabajos de cimentación, apoyo y cerramiento perimetral, “dando respuesta a las necesidades tanto detectadas por el propio Ayuntamiento como a las demandas expresadas por los clubes deportivos”, señala Víctor Gómez.

En el campo municipal “Antonio Martiño, Toñete” se ha instalado un módulo de 6,00 x 4,71 metros, conectado a la red de saneamiento de la avenida Vicente del Bosque, además de a las redes de agua y electricidad ya existentes.