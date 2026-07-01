Ciudad Rodrigo renueva el parque infantil de Hermanos García Carraffa

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha realizado la renovación integral del parque infantil de la calle Hermanos García Carraffa, esquina con el paseo de Carmelitas, con una inversión de 37.140 euros con la que, según destaca el alcalde, Marcos Iglesias, “se gana no solo en imagen y servicios a los pequeños usuarios sino también en seguridad durante su utilización”. El regidor ha visitado la actuación acompañado por el edil de Parques y Jardines, José Manuel Jerez, y el delegado municipal Víctor Gómez, poniendo en valor la mejora de este espacio de juego en una de las zonas más transitadas del municipio.

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Esta intervención ha consistido en la renovación total del parque, tanto de juegos como de pavimento, dotándolo con elementos y juegos de última generación y con los más altos estándares de calidad y seguridad. El nuevo pavimento está formado por una capa de caucho continuo sobre la que se ha instalado otra capa de césped artificial, una combinación que reduce el riesgo de lesiones y mejora el confort de los niños durante el juego.