Salamanca se convertirá en un gran escenario al aire libre con más de 30 actividades de folclore

Salamanca volverá a llenarse de música, baile y tradiciones populares con la celebración de la quinta edición del Festival Internacional de Folclore, que tendrá lugar del 27 al 30 de agosto. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha presentado este miércoles una cita que, en esta ocasión, estará dedicada al V Centenario de la Escuela de Salamanca y que reunirá a 28 grupos procedentes de distintos puntos de España y de países como Chile, Colombia, Italia, Panamá y México.

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El festival, que suma 38 actividades repartidas en cuatro jornadas, incorpora importantes novedades respecto a años anteriores. Entre ellas, destacan los talleres de danzas del mundo, abiertos a la participación del público, así como el aumento de los pasacalles, que recorrerán el centro histórico tanto por la mañana como por la tarde.

La Plaza Mayor y la plaza de Anaya volverán a convertirse en los dos grandes escenarios del festival, mientras que el Palacio de Garcigrande acogerá dos exposiciones gratuitas dedicadas a la indumentaria tradicional, la joyería antigua y los instrumentos populares españoles.

Cuatro días de música, tradición y cultura El jueves 27 de agosto, bajo el lema 'El día de lo nuestro', arrancará la programación con la inauguración de las exposiciones en el Palacio de Garcigrande. A lo largo de la tarde, diferentes pasacalles animarán las calles de la ciudad con la participación de agrupaciones de Chile y Colombia, las Mascaradas de Zamora y varios grupos de tamborileros. La inauguración oficial tendrá lugar a las 20:30 horas en la Plaza Mayor con las actuaciones de Guirrios y Madamas-Llamas de la Ribera de León y el Grupo de Danzas de Miranda del Castañar, antes del concierto que ofrecerá el grupo salmantino Mayalde a partir de las 21:30 horas para cerrar la jornada.

El viernes 28 estará reservado a los grupos internacionales. Las formaciones de Chile, Colombia, Italia y Panamá participarán en diferentes actividades por la ciudad antes de protagonizar la Gala Internacional, que comenzará a las 20:30 horas en la Plaza Mayor y permitirá al público conocer la riqueza cultural y las tradiciones de cada uno de los países invitados.

El sábado 29 será el turno de los grupos nacionales. La programación incluirá pasacalles, un taller de danza impartido por el grupo italiano, un concierto del grupo chileno y varias actuaciones en la plaza de Anaya. El día concluirá con la Gala Nacional en la Plaza Mayor, donde actuarán agrupaciones llegadas desde Albacete, A Coruña y Granada.

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La clausura llegará el domingo 30 de agosto con nuevas actividades para todos los públicos. La jornada comenzará con un pasacalles, continuará con un taller de danza gallega y un concierto familiar de Triguiñuelas, además de las actuaciones de La Morana y MalaJota Folk. Como colofón, la Plaza Mayor acogerá un espectáculo protagonizado por Mariachi Sentimiento Mexicano y el Ballet Folclórico Leyendas de México, encargado de poner el broche final a una edición que volverá a convertir a Salamanca en un punto de encuentro entre culturas.