La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio advierte de que el precio del recurso aumentará desde este 1 de julio, "a pesar de los anuncios del Gobierno"

Desde este miércoles 1 de julio, los carburantes recuperan el IVA al 21%, tras finalizar la rebaja del IVA al 10% que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis. Ante esto, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido de que el precio de los carburantes experimentará una subida a partir de este miércoles, 1 de julio.

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Según los cálculos de la patronal, el precio medio del litro de diésel se incrementará en 2,8 céntimos, pasando de 1,506 a 1,534 euros. Por su parte, la gasolina súper subirá 10 céntimos por litro, situándose en 1,542 euros frente a los 1,442 euros actuales, según recoge la agencia Europapress.

A través de un comunicado, la confederación ha lamentado que el Ejecutivo recurra a la estrategia de "sembrar la sospecha" sobre las estaciones de servicio, una maniobra que consideran un intento de "desviar la atención de su propia política fiscal".