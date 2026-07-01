¿Qué hacer en Salamanca en pleno mes de julio?

Salamanca volverá a llevar el arte y la cultura a los rincones de la ciudad. A medida que han pasado los años, se ha ido aumentando la programación para que salmantinos, salmantinas y turistas logren disfrutar de los eventos que ofrece el Ayuntamiento de Salamanca.

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Así pues, Salamanca intenta adaptarse al calor de julio con una intensa agenda de actividades.

Cultura en los Parques 5 de julio de 2026

“Mosqueo de Moscas” de la Compañía Habichuelas: ¿Por qué las moscas son tan pesadas? ¿Mosquean porque son moscas? Para que las moscas dejen de mosquear lo mejor es conocerlas. Saber qué les gusta, si se enamoran, que sienten… Quizás nos sorprendan y no seamos tan diferentes. Una divertida sesión llena cuentos, poesía, canciones y otras sorpresas, dedicada a las moscas, esos pequeños insectos que nos acompañan en las tardes de calor y que tanto nos mosquean. A las 12:00 horas.

12 de julio de 2026

“Magia a todo color” del Mago en la plaza de Carmelitas: un espectáculo de magia escénica y participación ciudadana, concebido para espacios públicos, plazas, parques y programaciones culturales familiares. Con la complicidad de niños, niñas y familias, iremos descubriendo el “rojo” de los corazones valientes, el “amarillo” de las risas y la luz, el “azul” de los sueños y el “verde” de la naturaleza viva. Cada color aparece gracias a la participación del público, a través de trucos sorprendentes, momentos cómicos y juegos colectivos, demostrando que juntos se puede crear, aprender y divertirse al mismo tiempo. A las 12:00 horas.

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4 y 5 de julio, 11 y 12 de julio de 2026

La música también tendrá su hueco con la Banda Municipal de Salamanca que tocará en diferentes lugares de la capital del Tormes. El 4 de julio lo hará en La Alamedilla, el 5 de julio lo hará en la plaza de la Iglesia de Pizarrales, el 11 de julio se hará en el Museo del Comercio y el 12 de julio finalizará la programación en la plaza de Barcelona.

‘Escénicos’ en los Jardines de Santo Domingo y en el Patio Chico Jardines de Santo Domingo

3, 4 y 5 de julio de 2026 a las 21:00 horas

“El Extintor (de cómo la Escuela de Salamanca nos enseñó a abrir puertas sin provocar incendios)” de CÍA. Edulogic Producciones trata sobre una pareja albaceteña que tiene un hijo que estudia en Salamanca y está realizando su tesis doctoral sobre Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Los padres harán todo lo posible para sacarlo de allí. Una comedia para homenajear a la comprensión, al diálogo y al que ha sido el periodo intelectual más relevante e influyente de la historia de Salamanca.

10, 11 y 12 de julio de 2026 a las 21:00 horas

“Visto para Sentencia” de Intrusión Teatro es una propuesta cultural en la que se habla desde la perspectiva de una corriente de pensamiento que contó con muchas figuras al frente como fue Francisco de Vitoria. En este caso, el personaje no es tan importante en sí, sino de lo que habla el personaje.

17, 18 y 19 de julio de 2026 a las 21:00 horas

“Las voces del margen” de CÍA. Métrica Pura trata sobre una conversación entre dos de los máximos exponentes salmantinos, por un lado Francisco de Vitoria y por otro Domingo de Soto, donde ambos frailes dominicos y catedráticos coinciden dictando una lección conjunta en la que se reflexiona y se mantiene un debate acerca de la dignidad humana, la libertad y la justicia.

Patio Chico

24, 25 y 26 de julio de 2026 a las 21:00 horas

“Francisco de Vitoria y la carta en latín” de CÍA. Esfinge Teatro establece como personaje clave al afamado autor, desgranando su lección como realizaba de costumbre. El alumnado sigue con atención la exposición del fraile, reteniendo cada uno de los conceptos explicados. Por otro lado, Catalina viaja de su pueblo a Salamanca por una extraña notificación que recibió en latín. A raíz de esto, visita a Francisco de Vitoria.

31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026 a las 20:00 horas

“Francisco de Vitoria: la voz y la palabra” de CÍA Etón Teatro trata sobre sus relecciones de “De Indis” y “De iure belli” y como fueron censuradas por la corte de Carlos V. En esta puesta en escena se debatirá sobre la justicia, los derechos de los ‘indios’ o sobre qué es lo justo.

Música: todo tipo de estilos para todos los públicos 4 y 5 de julio, 11 y 12 de julio de 2026 - La música también tendrá su hueco con la Banda Municipal de Salamanca que tocará en diferentes lugares de la capital del Tormes. El 4 de julio lo hará en La Alamedilla, el 5 de julio lo hará en la plaza de la Iglesia de Pizarrales, el 11 de julio se hará en el Museo del Comercio y el 12 de julio finalizará la programación en la plaza de Barcelona.

9 de julio de 2026 - Lorenzo Ghielmi por el X Ciclo de Órgano en la Catedral Nueva a las 20:00 horas

Del 14 al 18 de julio de 2026 - IX Festival Internacional de Jazz en el Patio Chico

16 de julio de 2026 - Óscar Candendo por el X Ciclo de Órgano en la Catedral Nueva a las 20:00 horas

23 de julio de 2026 - Sara Johnson Huidobro por el X Ciclo de Órgano en la Catedral Nueva a las 20:00 horas

25 de julio de 2026 - Bego Salazar en los Jardines de Santo Domingo a las 22:30 horas

28 de julio de 2026 - Bohemian Night en los Jardines de Santo Domingo a las 22:30 horas

29 de julio de 2026 - La Escuela de Salamanca en los Jardines de Santo Domingo a las 22:30 horas (música de cámara entre los siglos XVIII y XIX)

30 de julio de 2026 - "Tres Miradas a la Música para Orquesta de Cuerda: Mozart, Elgar y Suk" en los Jardines de Santo Domingo a las 22:30 horas

30 de julio de 2026 - Pieter Van Dijk por el X Ciclo de Órgano en la Catedral Nueva a las 20:00 horas

Letras: aprendizaje a través del arte y la filosofía La palabra también será protagonista del programa Salamanca Plazas y Patios, con cinco

actos programados en la Torre de los Anaya y en los Jardines de Santo Domingo, en colaboración

con la Asociación poético-musical Homero y la Asociación de estudiantes del Conservatorio

Superior de Música de Castilla y León.

6 de julio de 2026 - Torres de Fantasía con “La Torre del Clavero” en la Torre de Los Anaya a las 22:30 horas

13 de julio de 2026 - Torres de Fantasía con “La Torre de La Catedral” en la Torre de Los Anaya a las 22:30 horas

20 de julio de 2026 - Torres de Fantasía con “La Torre de La Clerecía” en la Torre de Los Anaya a las 22:30 horas

26 de julio de 2026 - Homenaje a la Escuela de Salamanca por parte de Asociación Homero a las 21:00 horas

27 de julio de 2026 - Torres de Fantasía con “La Torre de los Anaya” en la Torre de Los Anaya a las 22:00 horas