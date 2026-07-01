El Observatorio Cinegético ha puesto en marcha una nueva campaña de censos de bandos de perdiz, según ha informado este martes la Fundación Artemisan, una de sus organizaciones impulsoras. La iniciativa, que se desarrollará hasta finales de septiembre, movilizará a los colaboradores del Observatorio para conocer el estado de las poblaciones de perdiz roja y evaluar el éxito reproductor de la especie en los distintos territorios de España, tanto en cotos privados como en zonas de aprovechamiento público, según recoge Europa Press.

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En concreto, los participantes deberán repetir los mismos recorridos realizados durante la campaña de especies residentes de la pasada primavera, centrándose exclusivamente en el seguimiento de la perdiz roja. Para ello, tendrán que llevar a cabo recorridos de entre 8 y 10 kilómetros en vehículo, siempre dentro de una única cuadrícula UTM de 10x10 kilómetros en hábitats favorables para la especie, como cultivos de cereal, eriales o mosaicos agrícolas donde la perdiz encuentra refugio y alimento.

Según la Fundación Artemisan, los conteos deberán efectuarse durante las tres primeras horas del día o las tres últimas de la tarde, seleccionando en cada zona el momento más adecuado para poder diferenciar claramente a los ejemplares juveniles de los adultos. Durante los mismos, los participantes deberán registrar todas las perdices observadas a través de la aplicación CensData, diferenciando entre ejemplares adultos y juveniles, así como anotando incidencias que puedan afectar a la lectura de los datos, como condiciones meteorológicas adversas.

Los Cazadores Inician Una Nueva Campaña De Censos De Bandos De Perdiz Para Evaluar El Éxito Reproductor De La Especie. Ep

Más allá de ello, el Observatorio anima a sus colaboradores a mantener estos mismos recorridos en campañas sucesivas y en fechas similares. De acuerdo con la organización, esto permitirá construir series temporales "de gran valor científico" para evaluar la evolución de las poblaciones de perdiz roja a largo plazo y orientar, en su caso, posibles medidas de gestión cinegética y de conservación en los distintos territorios, incluidas provincias como Salamanca.

Al margen del papel de la Fundación Artemisan, el Observatorio Cinegético también cuenta con el impulso de Bineo Consulting y la Real Federación Española de Caza (RFEC), así como con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mutuasport y Hornady. La participación coordinada de estas entidades busca consolidar una red de seguimiento estable que aporte información homogénea y contrastada sobre la perdiz roja en España.