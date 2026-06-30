Castilla y León amplía hasta el 31 de julio las medidas contra la dermatosis bovina

Castilla y León amplía las medidas contra la dermatosis nodular bovina hasta el 31 de julio, después de las primeras medidas cautelares que entraron en vigor el 25 de octubre y que se prorrogaron en enero para reforzar la protección de la cabaña ganadera.

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Según figura en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este 30 de junio "hay una evolución favorable de la situación epidemiológica de la enfermedad en España" por la que se han modificado determinadas medidas de emergencia que levantan la última zona de restricción vinculada a los focos notificados en la provincia de Huesca.

Desde Castilla y León "se considera oportuno prorrogar la vigencia de las medidas cautelares que están en vigor, con el fin de mantener un nivel adecuado en la vigilancia de esta enfermedad en la Comunidad".

Se mantendrá su vigencia hasta el 31 de julio siempre y cuando se mantenga esta evolución epidemiológica favorable, autorizando la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales de la especie bovina con la obligación de realizar las tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.

También se mantendrán el resto de las medidas vigentes para todas las explotaciones, entre ellas, la obligación de desinsectar los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies con carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida.

Las explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial y a la desinsectación de todos los bovinos presentes en la explotación.