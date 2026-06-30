La USAL, entre las diez universidades más relevantes de España en impacto digital y repercusión social

La Universidad de Salamanca figura, tal y como se registra en el ranking publicado este lunes por la Asociación Española de Verificación Digital (AEVD), entre las diez universidades más relevantes e influyentes de España en impacto digital y repercusión social.

Así, esta nueva clasificación analiza indicadores de impacto digital, calidad, innovación, proyección y contribución al desarrollo de la sociedad. En este ranking, por lo tanto, Salamanca se encuentra en la décima posición.

La Universidad Complutense de Madrid, en cambio, encabeza la lista, seguida de la Pompeu Fabra, Barcelona, Autónoma de Madrid, Navarra, Politécnica de Madrid, Valencia, Granada, Carlos III y la Universidad de Salamanca.