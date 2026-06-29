La Universidad de Salamanca recibe a la cúpula de la Abogacía General del Estado

La Universidad de Salamanca ha acogido este lunes un encuentro institucional con los máximos representantes de la Abogacía General del Estado, previo a una reunión de trabajo del órgano administrativo.

El secretario general de la USAL, Alfredo Ávila de la Torre, y el gerente, Pedro García García, dieron la bienvenida en el Rectorado a la delegación, encabezada por el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, y su equipo directivo. Al término de la mañana, el rector Juan Manuel Corchado se sumó al encuentro, que incluyó una breve visita al edificio de las Escuelas Mayores y a la Biblioteca General Histórica.