La Universidad de Salamanca tiene todo preparado para comenzar a impartir el próximo curso 2026-27 el nuevo título de grado en Veterinaria, unos estudios con el innovador enfoque ‘One Health’, que reconoce que la salud de las personas está estrechamente ligada a la de los animales y el medio ambiente: “Este nuevo enfoque aportará singularidad a la Universidad de Salamanca”.

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De esta manera, la presentación de dicha formación, llevada a cabo por el rector Juan Manuel Corchado, se ha celebrado este lunes a las 12:30 horas en las Escuelas Menores de la USAL. Esto se debe a que la titulación recibió el pasado viernes el informe favorable de la Agencia para Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), requisito imprescindible para comenzar su puesta en marcha en el próximo curso 2026-27.

De esta manera, los interesados en estudiar esta titulación podrán comenzar a inscribirse el próximo miércoles 3 de junio, con un total de 90 plazas. En concreto, este nuevo grado en Veterinaria tiene 300 créditos ECTS, que se organizan en cinco cursos, y su implantación será progresiva hasta el curso 2030-31.

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Un modelo en el que convivirán empresas y estudiantes En concreto, el nuevo grado en Veterinaria de la Universidad de Salamanca, que contará con 90 plazas en su primer curso, se impartirá en la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales en el sector de La Platina, junto al Campus Miguel de Unamuno. En este lugar también se ubican la incubadora de empresas del sector tecnológico del Ayuntamiento de Salamanca (Abioinnova), la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) y el Centro de Transferencia de Conocimiento.

Además, las dependencias del nuevo grado en Veterinaria se ampliarán en los siguientes meses con la construcción de un moderno hospital y pronto comenzará también la realización de un nuevo centro formativo, una incubadora de empresas, un quirófano y un centro de emprendimiento. Estas infraestructuras estarán también en La Platina, “lo que dará lugar a un corredor agro veterinario con infraestructuras de última generación”, tal y como explica Corchado.

“El nuevo corredor universitario se está convirtiendo en un espacio de zonas formativas, universitarias y de investigación, lo que construirá un espacio idílico para la buena formación de los alumnos”, detalla Corchado, quien apunta que este mecanismo busca que los estudiantes se formen junto a empresas y en los mismos laboratorios que ellos trabajan: “Así, estudiantes, empresas, emprendedores y grupos de investigación convivirán y generarán un ecosistema formativo y un nuevo polo económico del que se beneficiará toda la sociedad”. En definitiva, este nuevo modelo, extraordinariamente práctico y ligado al ámbito empresarial, busca mejorar el nivel económico y formativo de los estudiantes.

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Por otro lado, de forma complementaria a la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, los estudiantes del grado en Veterinaria contarán para sus prácticas con una moderna sala de disección, ubicada en los espacios de la Escuela de Capacitación. La licitación de esta infraestructura, que incluye aulas de formación, una cámara fría, un túnel de congelación y zona de acondicionamiento de muestras, ya se ha tramitado por vía de urgencia. La previsión es que las obras, con un presupuesto de 841.000 euros y con un plazo de ejecución de tres meses, empiecen este verano.

El grado contará con profesorado procedente de la USAL y otras universidades Para la puesta en marcha de dicha titulación, la Universidad de Salamanca cuenta ya con profesorado especializado procedente de varias facultades (Medicina, Farmacia y Biología, entre otras): “Existen otros grados relacionados con la medicina que coinciden con este grado de Veterinaria en muchas asignaturas del primer curso”, aclaran desde la USAL.