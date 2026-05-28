El Consejo de Gobierno aprueba nuevos programas de doble titulación, recorridos sucesivos en Ingeniería y cuatro másteres para el curso 2026-2027

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca aprobó este jueves, en una sesión de trámite, la actualización de seis programas institucionales de doble titulación, siete nuevos programas académicos de recorrido sucesivo en Ingeniería y Arquitectura (PARS-IA) y la ponderación de materias de la PAU para los estudiantes que comiencen sus estudios en el curso 2027/2028.

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La oferta académica de la USAL para el próximo curso incorporará dobles titulaciones como Estadística e Ingeniería Informática, Física y Matemáticas, así como nuevas combinaciones en el ámbito de las ingenierías y las humanidades.

Además, se dio luz verde a siete programas de recorrido sucesivo que permitirán enlazar grados y másteres en áreas estratégicas como Ingeniería Industrial, Mecatrónica, Energía o Geotecnologías Cartográficas.

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Durante la sesión, el rector, Juan Manuel Corchado, confirmó también la recepción de los informes favorables para la implantación de cuatro nuevos másteres en el curso 2026-2027: Química Experimental, Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática, Diseño de intervenciones sobre estilos de vida saludables y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería.