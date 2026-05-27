El catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca , Rodrigo Morchón, ha sido incluido entre los 100 mejores científicos de España en Ciencia Animal y Veterinaria, según el ranking internacional Research.com.

El investigador salmantino, especializado en enfermedades zoonósicas y One Health, cuenta con 147 publicaciones y más de 4.500 citas científicas. Este reconocimiento coincide además con los preparativos del nuevo grado en Veterinaria que la USAL impartirá el próximo curso.