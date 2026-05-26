Jaime Siles, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El poeta valenciano Jaime Siles ha sido galardonado en la 35 edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El fallo del premio, convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, ha sido dado a conocer hace escasos minutos reconociendo “su capacidad para reunir lo abstracto y lo sensorial, con una expresión cercana al discurso científico”, y también que “indaga con la palabra en un problema fundamental: la identidad, y su relación con todos los aspectos de la naturaleza humana”.

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La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha sido la encargada de anunciar este martes anunciado el fallo del jurado y ha destacado que Siles es “uno de los mejores representantes de la poesía de pensamiento crítico, situando la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica. Cumple el ideal renacentista de artista total”.

“Siles es uno de los poetas más destacados de la poesía española contemporánea, con una obra que abarca tanto la poesía como la reflexión filosófica y literaria”, ha señalado por su parte el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, añadiendo que “fue alumno de nuestra Universidad, donde se doctoró en Filología y donde, durante un tiempo, ejerció como fue profesor interino de Filología. En la actualidad, sigue vinculado a Salamanca como miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y a partir de ahora, por supuesto, como ganador del trigésimo quinto Premio de Poesía Reina Sofía”.

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El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, durante su intervención. Raquel J. Santos La portavoz del jurado, la poeta Raquel Lanseros, ha hecho referencia a algunas de las características de la poesía de Jaime Siles, como “la esencialización y la gran concentración de sentido en cada uno de sus poemas”, así como “la metareflexión: su reflexión constante sobre el propio hecho lingüístico”.