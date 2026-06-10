De los 1543 estudiantes que realizaron la PAU en Salamanca en junio, 1530 resultaron "aptos"

El número total de estudiantes que realizaron la PAU en Salamanca ascendió este año a 1543, de los que 1530 (99,16 %) resultaron “aptos” (537 aprobados, 837 notables y 156 sobresalientes) con una nota media de 7,51. Un total de 13 jóvenes resultaron “no aptos” (0,84 %).

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Según informa la responsable Técnico de Organización y Desarrollo de las Pruebas de Acceso de la Universidad de Salamanca, Eva Lahuerta, el 98,57 % de los estudiantes presentados a la convocatoria de junio de la PAU en el distrito universitario de Salamanca ha obtenido la calificación de “apto”.

En la fase general, de los 2796 alumnos y alumnas que finalmente realizaron las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, aprobaron los exámenes 2756 y 40 no superaron los ejercicios.