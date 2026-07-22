Salamanca sumará becas de 10.000 euros para el retorno de estudiantes desde Hispanoamérica

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha firmado un protocolo con los rectores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, entre ellos, Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, para facilitar el retorno de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y de sus descendientes a través de estudios oficiales de posgrado.
De cara al curso 2026-2027, la iniciativa arranca con un presupuesto inicial de 80.000 euros para financiar ocho becas. Salamanca gestionará dos de estas ayudas, dotadas con 10.000 euros cada una, destinadas a residentes en Hispanoamérica que deseen cursar un máster en la USAL. La dotación cubrirá la matrícula, el alojamiento, la manutención y el material académico.
González Gago ha destacado que es la primera vez que el sistema universitario público se involucra en esta política de retorno para unir "formación, excelencia académica y atención a la ciudadanía en el exterior". El programa, alineado con el IV Plan Estratégico 2025-2028, asignará las becas por expediente, renta y vinculación con la Comunidad, con la intención de ampliar las plazas en futuras ediciones e invertir en el talento de la región.