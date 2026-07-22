Salamanca sumará becas de 10.000 euros para el retorno de estudiantes desde Hispanoamérica

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha firmado un protocolo con los rectores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, entre ellos, Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, para facilitar el retorno de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y de sus descendientes a través de estudios oficiales de posgrado.

Publicidad Publicidad

De cara al curso 2026-2027, la iniciativa arranca con un presupuesto inicial de 80.000 euros para financiar ocho becas. Salamanca gestionará dos de estas ayudas, dotadas con 10.000 euros cada una, destinadas a residentes en Hispanoamérica que deseen cursar un máster en la USAL. La dotación cubrirá la matrícula, el alojamiento, la manutención y el material académico.