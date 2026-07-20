La Universidad de Salamanca y el Ministerio de Juventud e Infancia impulsan una nueva cátedra dedicada a la infancia y la juventud

La Universidad de Salamanca (USAL) y el Ministerio de Juventud e Infancia han puesto en marcha la Cátedra Educación, Infancia y Juventud, una iniciativa destinada a reforzar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en torno a la educación y al bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un acto que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en Salamanca.

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Se trata de una nueva cátedra integrada en el Centro de Transferencia Socioeducativa (CETES) y está codirigida por los profesores Sara Serrate González y Jorge Martín Domínguez. Una propuesta que nace con el propósito de consolidarse como un espacio de referencia en el análisis de los principales retos educativos y sociales que afectan a la infancia y la juventud, con un enfoque interdisciplinar que favorezca la colaboración entre la universidad, las administraciones públicas y la sociedad.

Juan Manuel Corchado, rector de la USAL, ha destacado que la colaboración “fortalece el compromiso de la Universidad de Salamanca con el servicio público y la mejora de la calidad de vida de las nuevas generaciones”.

En esa línea, también ha señalado que la nueva cátedra permitirá impulsar investigaciones orientadas a mejorar las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia desde una perspectiva basada en los derechos, además de fomentar la divulgación y el debate social sobre los desafíos actuales en este ámbito.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha querido destacar la importancia de incluir, como objetivo, que se incorpore la perspectiva de la infancia a la formación de los profesionales que trabajan diariamente con menores. Asimismo, defendió el papel de la universidad pública como un espacio esencial para el pensamiento crítico y la generación de conocimiento al servicio de la sociedad.

Entre las iniciativas previstas por la nueva Cátedra destaca el impulso del derecho a la educación en los ámbitos escolar, familiar y social, además de fomentar una mayor implicación de niños, niñas y adolescentes en la vida pública, en línea con las prioridades del Ministerio de Juventud e Infancia. Gracias a este acuerdo, la Universidad de Salamanca reforzará la investigación aplicada para dar respuesta a las necesidades reales de la infancia y la juventud, promoviendo la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de violencia, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección integral de la infancia y la adolescencia.

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Por su parte, el Ministerio facilitará la realización de prácticas para el alumnado universitario y apoyará el desarrollo de estancias de investigación destinadas al personal docente e investigador vinculado a la Cátedra.