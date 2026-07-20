El Consejo de Gobierno aprueba otorgar la Medalla de la Universidad de Salamanca a la Reina Sofía

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca otorgará a la Reina Sofía la Medalla de la USAL, el máximo galardón de la institución académica. Un reconocimiento a los 35 años de la creación del Premio de Poesía Iberoamericana que lleva el nombre de su Majestad.

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Cabe recordar que este último premio fue otorgado a Jaime Siles, poeta valenciano y antiguo alumno y profesor de la USAL, que recibió el premio de la mano de la Reina Sofía.