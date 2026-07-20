El Consejo de Gobierno aprueba otorgar la Medalla de la Universidad de Salamanca a la Reina Sofía

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca otorgará a la Reina Sofía la Medalla de la USAL, el máximo galardón de la institución académica. Un reconocimiento a los 35 años de la creación del Premio de Poesía Iberoamericana que lleva el nombre de su Majestad.
Cabe recordar que este último premio fue otorgado a Jaime Siles, poeta valenciano y antiguo alumno y profesor de la USAL, que recibió el premio de la mano de la Reina Sofía.
Los premiados a lo largo de la historia han sido: Gonzalo Rojas (Chile), Claudio Rodríguez (España), Joâo Cabral de Melo Neto (Brasil), José Hierro (España), Ángel González (España), Álvaro Mutis (Colombia), José Ángel Valente (España), Mario Benedetti (Uruguay), Pere Gimferrer (España), Nicanor Parra (Chile), José Antonio Muñoz Rojas (España), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (España), Juan Gelman (Argentina), Antonio Gamoneda (España), Blanca Varela (Perú), Pablo García Baena (España), José Emilio Pacheco (México), Francisco Brines (España), Fina García Marruz (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Nuno Júdice (Portugal), María Victoria Atencia (España), Ida Vitale (Uruguay), Antonio Colinas (España), Claribel Alegría (Nicaragua), Rafael Cadenas (Venezuela), Joan Margarit (España), Raúl Zurita (Chile), Ana Luisa Amaral (Portugal), Olvido Valdés (España), Gioconda Belli (Nicaragua), Piedad Bonnett (Colombia) y Luis Alberto de Cuenca (España).